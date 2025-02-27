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Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар по экспорту в Египет

Фото: iStock / Givaga

Фото: iStock / Givaga

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Предпринимателей Московской области приглашают на бесплатный вебинар для экспортёров «Час с торговым представителем России в Арабской Республике Египет». Он состоится в онлайн-формате 11 марта, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Вебинар адресован субъектам малого и среднего предпринимательства, желающим узнать о возможностях выхода на рынок Египта, особенностях ведения бизнеса и поддержке, которую можно получить от торгового представительства. Спикером выступит торговый представитель России в Египте Алексей Теванян. Он расскажет об экономической ситуации, главных направлениях торговли, возможностях развития бизнеса, вызовах и рисках, а также о поддержке от государства», – пояснили в ведомстве.
Вебинар пройдет 11 марта с 12:00 до 13:00. Необходимо предварительно оставить заявку по ссылке.

Регистрация открыта до 10 утра 11 марта. Ссылка на вебинар придёт по почте. По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьёвой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.

Организатором вебинара выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Фонд оказывает поддержку и услуги экспортёрам. Подробнее об этом можно узнать на сайте.

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В театре «Первопроходцы» прошли занятия по актёрскому мастерству для студентов
27 февраля 2025, 16:27

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Артисты молодёжного театра «Первопроходцы» провели мастер-класс по актёрскому мастерству для студентов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Первокурсники и второкурсники техникума приняли участие в интерактивных заданиях. Мастер-класс был направлен на развитие у будущих авиаспециалистов творческих способностей и навыков командной работы. Студенты изображали бытовую технику – телевизор и стиральную машину, импровизировали со случайными словами, выбранными из корзины», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Как пояснили организаторы, такой подход позволил участникам не только освоить базовые приёмы актерского мастерства, но и развить концентрацию внимания, воображение, необходимые как на сцене, так и в повседневной жизни.
«Мне удалось раскрыться на занятиях. Обычно я более скован», – поделился один из студентов.
После интерактивной части занятий студентам рассказали о возможности продолжить обучение в театре. Все желающие в возрасте от 14 до 35 лет могут попробовать себя в роли актёра или режиссёра.

Записаться на пробное занятие можно по ссылке.

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Биатлонистка Федченко из Подмосковья победила на юниорском первенстве России
27 февраля 2025, 16:20

Наталия Федченко (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Спортсменка из Московской области Наталия Федченко завоевала золотую медаль на первенстве России по биатлону среди юниоров, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта Наталия Федченко поднялась по итогам индивидуальной гонки на 12,5 км. Дистанцию она преодолела за 39 минут 11,7 секунд, совершив один промах на последнем огневом рубеже. Второе место в этой дисциплине заняла биатлонистка из Свердловской области, а бронзовую медаль выиграла представительница Тюмени», — говорится в сообщении.
Первенство России по биатлону среди спортсменов в возрасте 21-23 года в Тюмени с 27 февраля по 3 марта. Участие в турнире принимают более 100 спортсменов из разных регионов страны.

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#подмосковье
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Житель Орехово-Зуева нашёл новорождённого в контейнере мусоропровода
27 февраля 2025, 16:09

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Прокуратура контролирует установление обстоятельств обнаружения новорождённого в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
«Вечером 26 февраля местный житель заметил в контейнере мусоропровода подъезда многоквартирного дома на ул. Володарского новорождённого ребёнка в пакете. Бригада скорой помощи доставила мальчика в роддом. Установлено, что он родился в тот же день. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает», – говорится в сообщении.
Сейчас устанавливается личность матери младенца. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребенка во время или сразу же после родов».

Ход и результаты расследования взяла под контроль Орехово-Зуевская городская прокуратура. Помимо этого, она проконтролирует дальнейшее жизнеустройство мальчика и соблюдение его законных прав.

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#младенец
#ребёнок
#орехово-зуево
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В Подмосковье началась сезонная проверка коммунальной техники
27 февраля 2025, 16:02

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Проверка коммунальной техники, которая будет использоваться для приведения в порядок дворов и улиц Московской области в весенне-летний период, стартовала в регионе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Инспекторы проверяют своевременность обслуживания транспортных средств и оборудования малой механизации, а также укомплектованность штата коммунальщиков в разных округах, состояние материально-технической базы и ремонтной зоны, а также корректность ведения документооборота», — говорится в сообщении.
В настоящее время первые проверки уже провели в Реутове, Люберцах и Богородском округе. По итогам руководству муниципальных коммунальных служб разъяснили, какие меры следует принять для оптимизации деятельности.

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Подмосковье поучаствует в конкурсе «Культурная столица года»
27 февраля 2025, 15:53

Фото: istockphoto/rarrarorro

Подмосковье примет участие в конкурсе «Культурная столица 2027 года». По сообщению организаторов мероприятия, оно направлено на укрепление патриотизма, обеспечение роста привлекательности для туристов, а также представление социально-экономического потенциала.
Помимо этого, конкурс «Культурная столица года» поспособствует гормонизации миграционных процессов.

Подать заявку можно, начиная с 15 апреля текущего года. Все подробности указаны на сайте.

«Культурная столица» — это почетное переходящее звание, прекрасный повод для жителей наших городов представить все лучшее, что было в их уникальной истории, что есть интересного сейчас и планируется осуществить в ближайшем будущем не только в культуре, но и во всем комплексном развитии наших городов», — приводятся слова председателя оргкомитета конкурса Николая Новичкова.

Победителями конкурса ранее становились Нижний Новгород и Грозный.

Перед этим сообщалось, кто стал лауреатом конкурса «Звезда качества России».

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