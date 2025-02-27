Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар по экспорту в Египет

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Предпринимателей Московской области приглашают на бесплатный вебинар для экспортёров «Час с торговым представителем России в Арабской Республике Египет». Он состоится в онлайн-формате 11 марта, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Вебинар адресован субъектам малого и среднего предпринимательства, желающим узнать о возможностях выхода на рынок Египта, особенностях ведения бизнеса и поддержке, которую можно получить от торгового представительства. Спикером выступит торговый представитель России в Египте Алексей Теванян. Он расскажет об экономической ситуации, главных направлениях торговли, возможностях развития бизнеса, вызовах и рисках, а также о поддержке от государства», – пояснили в ведомстве.Вебинар пройдет 11 марта с 12:00 до 13:00. Необходимо предварительно оставить заявку по ссылке.
Регистрация открыта до 10 утра 11 марта. Ссылка на вебинар придёт по почте. По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьёвой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.
Организатором вебинара выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Фонд оказывает поддержку и услуги экспортёрам. Подробнее об этом можно узнать на сайте.
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