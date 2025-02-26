В Солнечногорске будут производить спортивное оборудование для людей с ограниченными возможностями

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Солнечногорске будут производить спортивное оборудование для инвалидов В Солнечногорске появится производство спортивного оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Строительство нового завода в индустриальном парке «Есипово» уже этим летом планирует завершить компания «КЕНГУРУ.ПРО». Она занимается производством уличного спортивного оборудования. Предприятие будет выпускать детское и инклюзивное спортивное оборудование для людей с ограниченными возможностями.
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«Завершить пуско-наладочные работы и ввести в эксплуатацию новый завод площадью 2,5 тыс. кв.м. «КЕНГУРУ.ПРО» рассчитывает в IV квартале текущего года. Это будет уже вторая производственная площадка компании в индустриальном парке «Есипово». После запуска компания сможет производить 4 млн единиц спортивного оборудования в год. Инвестиции в строительство и запуск площадки составят в 250 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.На действующем предприятии в индустриальном парке «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области, компания изготавливает площадки для воркаута и паркура, панна-футбола, баскетбольные и боксёрские стойки, теннисные столы, оборудование для детей, строит спортивные площадки по всему миру.
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Лора Луганская