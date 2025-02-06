В Люберцах состоится форум «Кадры для беспилотных авиационных систем»

Фото: Министерство образования Московской области
13 февраля 2025 года в Инженерно-технологическом лицее городского округа Люберцы пройдёт Московский областной образовательный форум «Кадры для беспилотных авиационных систем», сообщает Министерство образования Московской области.
Читайте также:
В Подмосковье объявили специальный сбор помощи ко Дню защитника Отечества
В Московской области до конца будущего года отремонтируют 14 школ искусств
В Красногорске состоится ежегодная выставка собак
Дайана Хусинова