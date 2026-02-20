Подмосковных производителей косметики приглашают на выставку в Китай

20 февраля 2026, 12:11

оригинал Фото: istockphoto.com/Fotonen

Международная промышленная выставка China International Beauty Expo будет проходить в Шанхае 24-26 июня. Принять в ней участие приглашают компании из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.





На выставке подмосковные бизнесмены смогут изучить новый рынок и технологии производства косметики и парфюмерии, наладить связи с зарубежными партнёрами и расширить каналы сбыта. Значительную часть расходов на участие в мероприятии возьмёт на себя Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.





«Фонд профинансирует регистрационные сборы, аренду площадей и застройку коллективного регионального стенда. Компаниям-участницам нужно будет оплатить только перелёт и проживание», — говорится в сообщении.