В Ногинске после реконструкции открылась Академия творчества
В Богородском округе завершился капитальный ремонт здания на улице 3-го Интернационала, где ранее располагались Дворец пионеров, а затем Центр детского и юношеского творчества. Теперь учреждение получило новое имя — Академия творчества — и полностью обновленную инфраструктуру, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
В ходе работ специалисты заменили инженерные системы, обновили кровлю и фасад, выполнили внутреннюю отделку. В здании появились современный актовый и спортивный залы, а также скалодром и тир. Установлена новая мебель и оборудование для занятий.
Благодаря реконструкции расширился спектр образовательных программ. Сегодня в академии занимаются более двух тысяч детей по 66 направлениям дополнительного образования.
Ремонт проведен в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Семья».
