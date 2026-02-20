В Ногинске после реконструкции открылась Академия творчества

20 февраля 2026, 12:01

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Богородском округе завершился капитальный ремонт здания на улице 3-го Интернационала, где ранее располагались Дворец пионеров, а затем Центр детского и юношеского творчества. Теперь учреждение получило новое имя — Академия творчества — и полностью обновленную инфраструктуру, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.