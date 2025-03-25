Подмосковных производителей пригласили на продовольственную выставку в Эр-Рияд

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Представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья приглашают принять участие в международной выставке продуктов питания, напитков и технологий производства Saudi Food Show 2025. Поездку организует Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«Выставка пройдёт в Эр-Рияде 12-14 мая. Мероприятие соберет на площадке более 1,3 тыс. компаний-экспонентов из 100 стран. На выставке покажут новейшие разработки и достижения пищевой промышленности. Будут представлены такие ключевые направления, как молочная продукция, напитки, фрукты и овощи, кондитерские изделия, морепродукты, приправы и соусы, хлебобулочные изделия и другие», – говорится в сообщении.Как рассказали в министерстве, Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей, регистрационные сборы, создание коллективного стенда, поиск потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники несут самостоятельно. Оставить заявку на участие можно на сайте. Регистрация открыта до 1 апреля.
По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Екатерине Черной по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 21) или по почте: eka@exportmo.ru.
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