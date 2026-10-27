Подмосковных производителей пригласили на выставку в Китае

27 октября 2026, 18:18

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Предприятия агропрома, производители продуктов и потребительских товаров Московской области могут стать участниками национальной коллективной экспозиции «Сделано в России» на Китайской международной выставке потребительских товаров «CICPE 2027». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.





Конгрессно-выставочный форум пройдёт с 13 по 18 апреля будущего года на острове Хайнань. Организатором участия отечественных компаний выступит Российский экспортный центр. Заявки будут принимать до 14 декабря через цифровую платформу «Мой экспорт» на портале «Госуслуги ВЭД».

«Выставка CICPE 2027 – ключевая площадка беспошлинной торговли и эффективный канал для вывода зарубежных брендов на потребительский рынок Китая. Смотр объединяет широкий спектр направлений: продукты питания, биодобавки, напитки, спортивное питание, потребительские технологии и умные устройства, индустрию моды, косметику и аксессуары, электронную торговлю», – рассказали в министерстве.