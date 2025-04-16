Производитель ковров вложит в расширение производства в Дмитрове 3 млрд рублей

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Производство ковров расширит компания «РОЯЛТАФТ» в индустриальном парке «Подосинки» на территории Дмитровского округа: инвестор получил разрешение на строительство второго этапа завода. Объём вложений в проект оценивается в 3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Новый завод будет состоять из двух зданий. Первое площадью 33 тысячи квадратных метров начали строить в 2022 году, работы должны завершить в конце текущего года. В этом году компания получила разрешение на строительство второго здания площадью 13 тысяч квадратных метров, объект должны ввести в эксплуатацию в 2028 году», — говорится в сообщении.В целом площадь нового завода в два раза больше площади первого подмосковного завода «РОЯЛТАФТ». Там будет создано около 200 рабочих мест.
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