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В Московской области работают пять площадок формата «Лайт Индастриал»

Фото: пресс-служба Минпромторга РФ

Фото: пресс-служба Минпромторга РФ

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Суммарная площадь промышленных коворкингов формата «Лайт индастриал» в ближайшее время увеличится в Подмосковье в 4,4 раза. Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она выступила на круглом столе по случаю презентации выпуска ежегодного обзора «Индустриальные парки России 2025». Он прошёл под председательством главы Минпромторга России Антона Алиханова.
«Формат «Лайт индастриал» сейчас активно развивается в Подмосковье. Его можно считать брендом современного промышленного коворкинга, где бизнес получает всю необходимую инфраструктуру для запуска производства. Сейчас в регионе действует пять таких площадок. Их общая площадь – 268 тыс. кв. м. Ещё пять площадок на 338 тыс. «квадратов» уже строят частные инвесторы», – рассказала Зиновьева.
Кроме того, по её словам, в создаваемых государственных индустриальных парках реализуют ещё пять проектов «Лайт индастриал», где будет возведено 851 тыс. кв. м. промышленных коворкингов.
«Таким образом, уже в ближайшем времени общая площадь «Лайт индастриал» в Московской области вырастет в 4,4 раза», – пояснила зампред.
Она подчеркнула, что формат «Лайт индастриал» позволяет запустить производство за три месяца, поэтому промышленные коворкинги интересны малому и среднему бизнесу.

Опыт Московской области по созданию государственных индустриальных парков может быть успешно тиражирован на другие регионы страны, заключила Зиновьева.

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В Подмосковье за сутки потушили четыре пала сухой травы
16 апреля 2025, 18:43

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Подмосковные пожарные за сутки ликвидировали в регионе четыре пала сухой травы. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
«У деревни Караваево муниципального округа Луховицы горело поле. Очевидцы позвонили в службу экстренных вызовов 112, и на место направили дежурный караул пожарно-спасательной части. Огнеборцы с помощью ранцевых огнетушителей ликвидировали возгорание на площади 900 кв. м. Им удалось не подпустить огонь к жилым строениям», – рассказали в ведомстве.
В муниципальном округе Лотошинском сухая трава воспламенилась в районе населённых пунктов Коноплёво, Плетенинское и Шубино. Суммарная площадь горения превысила 1,5 тыс. «квадратов». Огнеборцы в кратчайшие сроки потушили траву, предотвратив дальнейшее распространение пожара.

Работники Мособлпожспаса напомнили, что пал травы запрещён, а возгорания сухой травы опасны. Подобные пожары распространяются крайне быстро, и остановить их сложно. При сильном ветре фронт огня может перемещаться со скоростью до 25-30 км/час. Поэтому поджигание травы несёт риск для жизни и имущества всех, кто окажется на пути огня.

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У жителя Мытищ нашли нелегальный арсенал с огнестрелом и патронами
16 апреля 2025, 18:30

Фото: istockphoto.com/Michal Oska

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали 41-летнего жителя Мытищ по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В частном доме мужчины в деревне Грибки округа Мытищи правоохранители обнаружили более 260 патронов различного калибра и предметы, конструктивно схожие с пистолетом-пулемётом и пистолетом, а также различные оружейные детали», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что часть патронов пригодна для стрельбы, а пистолет и пистолет-пулемёт — охолощённые, при этом в их конструкцию самодельным способом внесены изменения, и из обоих стволов можно стрелять.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

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В Подмосковье за три месяца оформили 2320 объектов по «гаражной амнистии»
16 апреля 2025, 18:13

Фото: пресс-служба Минимущества МО

2320 объектов недвижимости зарегистрировали в Московской области по «гаражной амнистии» за первый квартал 2025 года, информацию об этом пресс-служба подмосковного Минимущества разместила в соцсетях ведомства.
«С января по март текущего года по «гаражной амнистии» было зарегистрировано 2320 объектов недвижимости, в том числе 730 гаражей и 1590 земельных участков, общая площадь которых составила более 45,5 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.
Глава министерства Тихон Фирсов напомнил, что «гаражная амнистия» длится уже три с половиной года. За это время в Московской области по упрощённой схеме было оформлено 27,3 тыс. объектов — свыше 8,5 тыс. гаражей и 17,7 тыс. участков общей площадью 471,7 тыс. кв. м.

«Гаражная амнистия» будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Министерство имущественных отношений Московской области регулярно размещает актуальную информацию, касающуюся оформления, продажи, использования и передачи подмосковных земельных участков и объектов недвижимости, на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале «Всему земля МО».

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ВК «Заречье-Одинцово» сравнял счёт в серии за бронзу чемпионата России
16 апреля 2025, 17:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» сравнял счёт в серии с питерской «Ленинградкой» в матчах за бронзовые медали чемпионата России среди женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Перед игрой состоялось чествование команды «Заречье-Одинцово», выигравшей Кубок России по снежному волейболу. Подопечных Натальи Урядовой поздравили министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов, депутат Госдумы Сергей Колунов и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

В четвертом матче серии подмосковный клуб снова обыграл «Ленинградку» со счетом 3:1. Как и в прошлой домашней игре, «Заречье-Одинцово» уступило в первой партии, но потом победил в трёх подряд — 20:25, 25:14, 32:30, 25:21.
«Третья партия была очень сложная. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Это придало нам силы, и мы выиграли такую важную партию, а как итог — и весь матч. Все решится в Санкт-Петербургею Уверен, что мы покажем такую же уверенную игру и завоюем бронзу чемпионата», - сказал после игры старший тренер ВК «Заречье-Одинцово» Алексей Гатин.
Игры женской волейбольной Суперлиги проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Решающая встреча состоится 19 апреля в северной столице.

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Свыше 100 жителей Раменского провели уборку в лесном массиве «Геофизика»
16 апреля 2025, 17:41

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Более 100 студентов и волонтёров приняли участие в традиционном молодёжном субботнике по уборке лесополосы «Геофизика» в Раменском. Они очистили территорию от более чем 1 тыс. кг мусора, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«К уборке подключились порядка 100 человек – студенты местных учебных заведений, волонтёры и неравнодушные горожане. Совместными усилиями участники собрали свыше 1 тыс. килограммов мусора. Организаторы субботника призвали жителей и гостей Раменского бережно относиться к природе, следить за чистотой зелёных зон», – сказали в администрации.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Участники субботника поблагодарили МБУ «Содержание и благоустройство» Раменского округа за помощь в его проведении.

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