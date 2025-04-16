В Московской области работают пять площадок формата «Лайт Индастриал»

Фото: пресс-служба Минпромторга РФ
Суммарная площадь промышленных коворкингов формата «Лайт индастриал» в ближайшее время увеличится в Подмосковье в 4,4 раза. Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она выступила на круглом столе по случаю презентации выпуска ежегодного обзора «Индустриальные парки России 2025». Он прошёл под председательством главы Минпромторга России Антона Алиханова.
Опыт Московской области по созданию государственных индустриальных парков может быть успешно тиражирован на другие регионы страны, заключила Зиновьева.
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«Формат «Лайт индастриал» сейчас активно развивается в Подмосковье. Его можно считать брендом современного промышленного коворкинга, где бизнес получает всю необходимую инфраструктуру для запуска производства. Сейчас в регионе действует пять таких площадок. Их общая площадь – 268 тыс. кв. м. Ещё пять площадок на 338 тыс. «квадратов» уже строят частные инвесторы», – рассказала Зиновьева.Кроме того, по её словам, в создаваемых государственных индустриальных парках реализуют ещё пять проектов «Лайт индастриал», где будет возведено 851 тыс. кв. м. промышленных коворкингов.
«Таким образом, уже в ближайшем времени общая площадь «Лайт индастриал» в Московской области вырастет в 4,4 раза», – пояснила зампред.Она подчеркнула, что формат «Лайт индастриал» позволяет запустить производство за три месяца, поэтому промышленные коворкинги интересны малому и среднему бизнесу.
Опыт Московской области по созданию государственных индустриальных парков может быть успешно тиражирован на другие регионы страны, заключила Зиновьева.
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Лора Луганская