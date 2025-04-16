В Московской области более 150 предприятий производят товары для детей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
10 подмосковных компаний представили свои товары в экспозиции Московской области на Конгрессе индустрии детских товаров. Это производители игр, игрушек, одежды и канцелярских товаров, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«Всего в Подмосковье более 150 предприятий производят товары для детей, что делает область лидером в этой сфере среди регионов страны. Каждая третья компания индустрии воспользовалась поддержкой Подмосковья. Так, сегодняшний участник экспозиции – производитель развивающих игр и игрушек «Десятое королевство» – участвует в федеральном проекте «Производительность труда». Это позволило значительно повысить эффективность благодаря внедрению бережливого производства», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она подчеркнула, что для подмосковных производителей разработан целый комплекс мер поддержки – субсидии, налоговые льготы, льготные условия на аренду земельных участков и многое другое.
Кроме того, недавно для производителей детских товаров появилась новая мера поддержки, позволяющая получить льготный заём от Фонда развития промышленности Московской области до 150 млн рублей на 7 лет под 1% годовых на развитие предприятия. XV Конгресс индустрии детских товаров проходит 14-16 апреля в Москве.
Читайте также:
В Московской области работают пять площадок формата «Лайт Индастриал»
Производитель ковров вложит в расширение производства в Дмитрове 3 млрд рублей
В Московской области с начала года зарегистрировали около 9 тыс. новых МСП
Лора Луганская