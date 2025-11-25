Подмосковных работников культуры приглашают на профессиональный конкурс
Конкурс «Лучший по профессии» проводят в Московской области для работников сферы культуры. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства культуры и туризма.
Конкурс проводится в семи номинациях: «Лучший работник культурно-досугового учреждения», «Лучший работник библиотеки», «Лучший работник театра», «Лучший работник музея», «Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры», «Лучший менеджер» и «Творческий прорыв».
«Документы на участие в конкурсе будут принимать с 1 по 30 декабря. А потом участники должны будут подготовить и представить презентации. Этот этап будет проходить до 1 февраля», — говорится в сообщении.Заявки и необходимые документы принимают в административно-деловом центре «Новатор» в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, дом №7, девятый этаж, кабинет 9.01. За день до посещения нужно заказать пропуск по телефону +7-903-236-52-07.