В Подмосковье стартует проект «Дорога добра» для подростков из малых городов

25 ноября 2025, 17:19

Фото: пресс-служба проекта «Дорога Добра»

В Московской области готовят четырёхдневный образовательный проект «Дорога добра», который поддержит подростков из небольших городов и сёл Белгородской, Курской и Орловской областей. Ребята 12–14 лет приедут в Химки с 28 ноября по 1 декабря и погрузятся в программу, где учат лидерству, творческому подходу и работе в команде, сообщили в пресс-службе проекта.