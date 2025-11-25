В Подмосковье стартует проект «Дорога добра» для подростков из малых городов
В Московской области готовят четырёхдневный образовательный проект «Дорога добра», который поддержит подростков из небольших городов и сёл Белгородской, Курской и Орловской областей. Ребята 12–14 лет приедут в Химки с 28 ноября по 1 декабря и погрузятся в программу, где учат лидерству, творческому подходу и работе в команде, сообщили в пресс-службе проекта.
Проект помогает детям шире смотреть на мир и находить свои по-настоящему сильные стороны. Подросткам из малых городов часто не хватает ориентиров, и команда «Дороги добра» хочет изменить это через реальные навыки и поддержку. Авторы программы подчёркивают, что каждый шаг — уже лидерство. Каждая идея — уже творчество.
В проекте участвуют 90 школьников — по 30 человек из Алексеевки, Курска и Ливен. Их ждут мастер-классы, творческие занятия, командные задания, разработка собственных проектов и экскурсия по Москве. Основные активности проведут 29 ноября — 1 декабря, а разместят участников в GOPARK HOTEL в Химках.
Организаторы — НКО «Музотдел» и тренинговый центр ProРост — используют свой педагогический опыт, чтобы помочь детям поверить в свои возможности. Они отмечают, что проект даёт подросткам чувство самоценности, креативности, умение работать в команде и гордость за свой труд и свою малую родину.
Проект «Дорога добра» уже стал продолжением других образовательных инициатив. В прошлом году команда ProРост вместе с «Музотделом» провела программу «Ёлка возможностей», где участвовали 100 детей из малых населённых пунктов России.
В команде уверены, что такие мероприятия помогают подросткам увидеть новые горизонты и смело строить своё будущее.
Читайте также: