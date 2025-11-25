Минобрнауки начало конкурсы на соискание премий Правительства в науке
Минобрнауки объявляет о начале конкурсов на соискание премий Правительства Российской Федерации 2026 года в сферах образования, науки и техники, а также для молодых ученых.
Информация о порядке оформления и подачи работ есть на сайте Российской газеты, на портале Правпремии.рф и на официальном ресурсе Минобрнауки России.
Ранее сообщалось, что Президентский фонд культурных инициатив объявил о начале приема заявок на второй основной конкурс грантов 2026 года. Их можно подавать до 2 декабря 2025 года.
Конкурс поддерживает проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий.
Приоритетом являются инициативы, связанные с продвижением традиционных российских ценностей, сохранением историко-культурного наследия, расширением доступа граждан к культурным ресурсам, созданием условий для раскрытия творческого потенциала и укреплением общественного единства.
