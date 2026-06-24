В Подмосковье ИП будут штрафовать наравне с должностными лицами

24 июня 2026, 15:45

оригинал Т. Ефимов (Фото: пресс-служба Мособлдумы)

Индивидуальных предпринимателей Московской области будут штрафовать так же, как и должностных лиц. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы на 140-м заседании – заключительном для регионального парламента VII созыва.





Таким образом, ИП исключают из числа субъектов, для которых действуют пониженные штрафы.

«Теперь они будут нести ответственность как должностные лица. Размер штрафа для предпринимателей будет определяться в пределах санкций, установленных для должностных лиц», – пояснил депутат Московской областной думы Тарас Ефимов.