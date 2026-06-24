В Подмосковье ИП будут штрафовать наравне с должностными лицами
Индивидуальных предпринимателей Московской области будут штрафовать так же, как и должностных лиц. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы на 140-м заседании – заключительном для регионального парламента VII созыва.
Таким образом, ИП исключают из числа субъектов, для которых действуют пониженные штрафы.
«Теперь они будут нести ответственность как должностные лица. Размер штрафа для предпринимателей будет определяться в пределах санкций, установленных для должностных лиц», – пояснил депутат Московской областной думы Тарас Ефимов.Поправки вступят в силу после принятия закона. Новый порядок затронет все сферы, где ранее для индивидуальных предпринимателей действовали льготные штрафные санкции.