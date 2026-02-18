Подмосковных школьников и студентов приглашают на IT-хакатон
С 6 по 8 марта пройдет хакатон для школьников и студентов, увлекающихся программированием, анализом данных и современными технологиями, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Участникам предстоит решать прикладные задачи на стере науки и инженерии. Тематика широкая: от моделирования физических процессов и кибербезопасности до разработки алгоритмов машинного обучения и биомедицинских исследований.
Соревнования пройдут очно и дистанционно. К участию приглашаются команды от двух до четырех человек. Выбрать трек и зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия.
