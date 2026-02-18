В Подмосковье за месяц установили ещё более 400 камер «Безопасного региона»

18 февраля 2026, 13:44

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

412 камер видеонаблюдения, интегрированных в систему «Безопасный регион», установили в Московской области в январе текущего года. Их общее число превысило 167 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности.





Места размещения камер определяют межведомственные рабочие группы, действующие во всех подмосковных округах.





«Больше всего новых камер появилось в Богородском округе — 114. На втором месте Сергиево-Посадский округ, где в январе установили 50 камер. Третье место занял округ Солнечногорск с 47 камерами. На четвёртом месте Одинцовский округ, где подключили 35 камер, а на пятом — Люберцы с 31 камерой», — говорится в сообщении.