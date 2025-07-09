Подмосковный дуб вошёл в топ-10 в голосовании за главное дерево России
Голосование по выбору главного дерева России 2025 года по версии программы «Деревья – памятники живой природы» продолжается. В конкурсе участвуют 70 деревьев-долгожителей, сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
«Подмосковье представляет черешчатый дуб возрастом около 200 лет, растущий на территории усадьбы «Суханово» в Ленинском округе. Сегодняшний за него отдали более 1270 голосов, что позволило дереву войти в топ-10. Однако этого недостаточно для успеха, поэтому Министерство просит жителей Подмосковья активнее поддержать дерево-кандидата», – говорится в сообщении.Проголосовать за подмосковный дуб можно до 1 августа на сайте программы.
Абсолютный лидер в голосовании – Шумерлинский дуб в Чувашии, за который отдано более 10 тыс. голосов. На втором месте – дуб Ева из Белгородской области и крымский Суворовский дуб, получившие свыше 7 тыс. и 6 тыс. голосов соответственно.
Как напомнили в министерстве, в Национальный реестр старовозрастных деревьев России внесено 72 дерева, растущих в Московской области.