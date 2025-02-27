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Подмосковных школьников научили в МОНИКИ оказывать первую помощь

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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В Медицинской школе МОНИКИ им. Владимирского для школьников организовали занятие по оказанию первой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мастер-класс входит в цикл просветительских мероприятий по повышению медицинской грамотности среди школьников. В современном мире, где безопасность и здоровье – приоритетные ценности, обучение детей первой помощи приобретает особое значение. Такие занятия помогают им развить важные навыки, которые могут спасти жизнь в экстренных ситуациях», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Участники мастер-класса узнали, как сохранить спокойствие в экстренных ситуациях, оказать доврачебную помощь при различных травмах, ударе током, потере сознания или обильном кровотечении. Под руководством опытных преподавателей, специалистов кафедры медицины катастроф МОНИКИ им. Владимирского дети отрабатывали навыки сердечно-лёгочной реанимации, остановки кровотечений и обработки ожогов.
«Мы учим школьников, как правильно реагировать в чрезвычайных ситуациях, как вызвать скорую помощь, обезопасить пострадавшего, помочь ему до прибытия медиков. Зная, как действовать в экстренных случаях, дети становятся более уверенными и ответственными. Они понимают, что их действия могут повлиять на исход ситуации и спасти жизнь», – отметил преподаватель Медицинской школы МОНИКИ им. Владимирского, врач анестезиолог-реаниматолог Евгений Егоров.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Он добавил, что использование игровых механик и симуляций делает обучение более увлекательным и эффективным. Так ученики лучше запоминают полученную информацию и могут применить свои знания в реальных ситуациях.

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В подмосковном автопроме работают более 200 предприятий
27 февраля 2025, 21:26

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Выручка предприятий автомобильной промышленности Подмосковья по итогам 2024 года превысила 100 млрд рублей.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на Координационном совете по промышленности «О развитии производства автомобильных компонентов».

Совет прошёл в Казани под председательством министра промышленности и торговли России Антона Алиханова.
«В Московской области в сфере автопрома и производства автокомпонентов занято свыше 200 предприятий, где трудоустроены более 10 тыс. специалистов. Объём выручки этих компаний по итогам прошедшего года превысил 100 млрд рублей. Рост производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в регионе в 2024-м году составил около 16%. Активному развитию этого сектора промышленности в Подмосковье способствует курс государства на обеспечение технологического суверенитета», – рассказала Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, среди крупных предприятий отрасли – Ликинский автобусный завод, который производит автобусы среднего, большого и особо большого классов. Это первое предприятие в России, разработавшее несколько поколений электробусов.

Машиностроительный завод «Тонар» – ведущий российский производитель прицепной и полуприцепной техники, единственный в стране производитель технологических самосвалов, автопоездов повышенной грузоподъёмности и шарнирно-сочленённых самосвалов. Предприятие реализует крупный инвестпроект по расширению производства.

Инвестиционные планы в области реализуют и другие отраслевые предприятия. Проекты заявлены в разных направлениях – от производства прицепов и осевых агрегатов для грузовой техники до турбокомпрессоров, гидравлических рукавов и подшипников.

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Стартовал литературный конкурс для юных талантов «Глаголица»
27 февраля 2025, 20:48

Фото: iStock / May Lim

Стартовала XII Международная независимая литературная премия «Глаголица» для молодых писателей и поэтов в возрасте от 10 до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Счастливые истории».
Это уникальная возможность проявить свои творческие способности в прозе и поэзии на татарском и русском языках, эссе, художественных переводах с английского на русский язык и драматургии. Для авторов, проживающих вне русскоязычной среды, предусмотрена специальная номинация «БИЛИНГВЫ».
«130 финалистов получат бесплатные путёвки на литературную смену, которая в этом году впервые пройдёт летом с 26 по 31 августа в Казани. Для молодых писателей запланированы уроки и мастер-классы от известных литераторов, переводчиков, журналистов, брифинги, творческие встречи и многое другое. Помимо этого, финалисты получат альманах «Глаголицы» со своим опубликованным произведением. По окончании смены будут объявлены 13 победителей в восьми номинациях. Главный приз премии – статуэтка «Хрустальная сова» и планшет», – рассказали организаторы.
Церемония награждения состоится в Большом зале имени С. Сайдашева с участием Казанского камерного оркестра La Primavera. Ведущим мероприятия станет заслуженный артист России Сергей Чонишвили.

Приказом Минпросвещения «Глаголица» включена в перечень олимпиад и конкурсов на 2024/25 учебный год. Это позволяет победителям рассчитывать на поощрения, в том числе дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Подайте заявку на участие в конкурсе можно до 16 июня на сайте.

Участие бесплатное. Конкурс проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

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Омбудсмен Подмосковья Фаевская наградила помощников на общественных началах
27 февраля 2025, 20:25

Ирина Фаевская (справа) (Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась со своими помощниками в муниципалитетах на общественных началах. На встрече подвели итоги их работы за прошедший год, сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного.
За год помощники проконсультировали более 2 тыс. человек, провели 358 мероприятий по правовому просвещению. Помимо этого, они приняли участие в 1348 мероприятиях государственных и муниципальных органов. Это оперативные совещания в администрациях муниципалитетов, заседания советов депутатов, круглые столы и многое другое
«Вы стали неотъемлемой частью нашего института. Цифры говорят за себя. Вы достигли значительных успехов в правозащитной деятельности. Я вас всех искренне благодарю за ваш вклад по повышению правовой грамотности наших жителей. Выражаю признательность руководителям органов местного самоуправления за их поддержку», – обратилась Фаевская к помощникам.
Она пообещала, что итоги их работы будут отражены в докладе «О деятельности Уполномоченного в 2024 году». На встрече омбудсмен вручила различные награды 18 своим помощникам.

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Кулинария народов мира будет представлена в новом фуд-холле в Одинцове
27 февраля 2025, 19:32

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В торгово-развлекательном центре «Одипарк» откроют новый фуд-холл. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Гостей ждут празднование Масленицы, тематические мастер-классы, детская анимация и бесплатная сахарная вата, розыгрыши и подарки. Посетители откроют для себя экзотические ароматы и яркие вкусы вьетнамской кухни, насладятся блюдами грузинской кулинарии, попробовать шаурму, освежиться уникальными чаями и напитками. Организаторы обещают, что благодаря большому ассортименту каждый найдёт угощение на свой вкус», – рассказали в Минсельхозпроде.
Мероприятие пройдёт 1 марта с 13:00 до 19:00 в ТРЦ «Одипарк» по адресу: городской округ Одинцово, село Юдино, дом 55Е, строение 1.

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В программу благоустройства на 2025 год включили 564 подмосковных дворов
27 февраля 2025, 18:53

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье в этом году благоустроят 564 двора. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ранее сообщалось, что в регионе стартовала программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий».

Перечень работ формируют администрации муниципалитетов по согласовыванию с жителями.
«На протяжении пяти месяцев муниципалитеты собирали обратную связь от жителей по обновлению элементов дворовых территорий. По результатам этих мероприятий уже сформирован план работ по благоустройству 564 объектов. Специалисты начнут ремонт, когда полностью сойдёт снег и просохнет земля», – поделился планами зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Он добавил, что контролировать процесс будут в цифровом формате через систему СКПДИ, куда подрядчики станут заносить фотоматериалы выполненных работ с привязкой к геолокации.

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Как рассказали в Минчистоты, на придомовых территориях Подмосковья проведут ремонт проездов, тротуаров и пешеходных коммуникаций; обустроят парковочные места и нанесут разметку; посеют газон и высадят зелёные насаждения; заменят скамейки и урны; обновят бордюрный камень; отрегулируют крышки колодцев.

Адресный перечень программы можно найти на интерактивной карте.

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