Подмосковных школьников научили в МОНИКИ оказывать первую помощь

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Медицинской школе МОНИКИ им. Владимирского для школьников организовали занятие по оказанию первой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мастер-класс входит в цикл просветительских мероприятий по повышению медицинской грамотности среди школьников. В современном мире, где безопасность и здоровье – приоритетные ценности, обучение детей первой помощи приобретает особое значение. Такие занятия помогают им развить важные навыки, которые могут спасти жизнь в экстренных ситуациях», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Участники мастер-класса узнали, как сохранить спокойствие в экстренных ситуациях, оказать доврачебную помощь при различных травмах, ударе током, потере сознания или обильном кровотечении. Под руководством опытных преподавателей, специалистов кафедры медицины катастроф МОНИКИ им. Владимирского дети отрабатывали навыки сердечно-лёгочной реанимации, остановки кровотечений и обработки ожогов.
«Мы учим школьников, как правильно реагировать в чрезвычайных ситуациях, как вызвать скорую помощь, обезопасить пострадавшего, помочь ему до прибытия медиков. Зная, как действовать в экстренных случаях, дети становятся более уверенными и ответственными. Они понимают, что их действия могут повлиять на исход ситуации и спасти жизнь», – отметил преподаватель Медицинской школы МОНИКИ им. Владимирского, врач анестезиолог-реаниматолог Евгений Егоров.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Он добавил, что использование игровых механик и симуляций делает обучение более увлекательным и эффективным. Так ученики лучше запоминают полученную информацию и могут применить свои знания в реальных ситуациях.
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