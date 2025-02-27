В Одинцове открылась многопрофильная клиника

Фото: пресс-служба клиники Лапино
Многопрофильная клиника «Лапино Одинцово», являющаяся филиалом клинического госпиталя Лапино, открылась в отдельном трёхэтажном здании в центре города Одинцово, получить там помощь смогут как взрослые, так и дети, сообщает пресс-служба клиники.
«Открытие новой клиники «Лапино Одинцово» — это значимое событие для нашего округа. Клиника находится в очень удобном месте. А это значит, что качественная помощь для наших горожан станет еще доступнее», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.В клинике будут работать врачи более 30 специальностей, в том числе кардиологи, офтальмологи, эндокринологи и пр. Медучреждение оснащено самым современным оборудованием для максимально эффективной диагностики и лечения пациентов.
Важность открытия нового медучреждения отметил и министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В свою очередь, основатель и генеральный директор группы компаний «Мать и дитя», включающей более 50 медицинских учреждений, российский врач Марк Курцер отметил, что некоторые виды помощи в клинике «Лапино Одинцово» будут оказывать по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Пациентов будут принимать в трёх отделениях: лечебно-диагностическом центре, центре женского здоровья и детской поликлинике.
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