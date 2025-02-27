В Дедовске открыли обновлённое педиатрическое отделение больницы

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Истринской больнице в Дедовске после капремонта заработало педиатрическое отделение на 35 коек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Лечение в медучреждении будут проходить дети с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта.
Маленьких пациентов в отделении лечат педиатры, неонатологи и узкопрофильные специалисты – невролог, инфекционист, пульмонолог, хирург, офтальмолог, отоларинголог и другие врачи.
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«Большое внимание при проведении капремонта уделялось созданию комфортных условий для пациентов. В больнице создана доступная среда для маломобильных пациентов. Оборудованы двухместные палаты с санузлом и душевой. Каждая койка в палатах обеспечена точкой кислорода с подключением медоборудования, в том числе мониторов пациента», – сказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В здании заменили все инженерные коммуникации и кровлю, выполнили внутреннюю отделку, установили новую систему вентиляции, оборудовали мельцеровские боксы и палату интенсивной терапии. Кроме того, в отделении обновили мебель.
Маленьких пациентов в отделении лечат педиатры, неонатологи и узкопрофильные специалисты – невролог, инфекционист, пульмонолог, хирург, офтальмолог, отоларинголог и другие врачи.
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Лора Луганская