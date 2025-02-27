В Детском центре им. Рошаля рассказали, как получить телемедицинскую консультацию

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Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля проводят телемедицинские консультации для пациентов Подмосковья шесть дней в неделю. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
«Консультация проходит с 8:00 до 20:00. Она проводится онлайн и предоставляется бесплатно по ОМС при наличии направления от лечащего врача по форме 057/У-04. Все медицинские данные будут доступны врачу в ЕМИАС», – говорится в сообщении.Как отметили в КДЦ, записаться можно к специалистам по неврологии, эндокринологи, травматологии и ортопедии, педиатрии, аллергологии, кардиология, гастроэнтерологии, оториноларингологии, хирургии, урологии, офтальмологии, нейро- и кардиохирургии, челюстной-лицевой хирургии, реабилитация, ревматологии, гинекологии и нефрологии
Для записи можно позвонить по телефону: 8 (926) 434-03-03.
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Лора Луганская