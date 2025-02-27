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Главная / Новости / Подмосковье/ В Детском центре им. Рошаля рассказали, как получить телемедицинскую консультацию

В Детском центре им. Рошаля рассказали, как получить телемедицинскую консультацию

Фото: t.me/roshal_kids

Фото: t.me/roshal_kids

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Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля проводят телемедицинские консультации для пациентов Подмосковья шесть дней в неделю. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
«Консультация проходит с 8:00 до 20:00. Она проводится онлайн и предоставляется бесплатно по ОМС при наличии направления от лечащего врача по форме 057/У-04. Все медицинские данные будут доступны врачу в ЕМИАС», – говорится в сообщении.
Как отметили в КДЦ, записаться можно к специалистам по неврологии, эндокринологи, травматологии и ортопедии, педиатрии, аллергологии, кардиология, гастроэнтерологии, оториноларингологии, хирургии, урологии, офтальмологии, нейро- и кардиохирургии, челюстной-лицевой хирургии, реабилитация, ревматологии, гинекологии и нефрологии

Для записи можно позвонить по телефону: 8 (926) 434-03-03.

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Жителям Подмосковья рассказали, как мошенники используют паспортные данные
27 февраля 2025, 14:30

Фото: iStock / Pavel Starikov

Мошенники могут использовать копию паспорта своей жертвы для кражи персональных данных и денег. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
«С помощью паспортных данных злоумышленники могут оформить микрозаймы на имя жертвы, зарегистрировать фиктивные фирмы для денежных или налоговых махинаций, создать поддельные документы на основе украденных данных для дальнейшего использования их в преступных схемах, включая продажу недвижимости», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что мошенники могут оформить на имя жертвы новую СИМ-карту для получения доступа к банковским уведомлениям и оформления кредита через онлайн-банк, создать поддельные профили для выманивания денег и продажи несуществующих товаров.

Чтобы обезопасить себя, следует придерживаться простых правил.
«Не передавайте копию паспорта и личные данные третьим лицам, указывайте цель использования и дату на каждой копии паспорта. Настройте двухфакторную аутентификацию и создавайте длинные и сложные пароли. При потере паспорта немедленно обратитесь в полицию. Кроме того, установите запрет на удалённый перевыпуск СИМ-карты и действия по доверенности. По возможности, используйте отдельный телефонный номер для банковских операций», – добавили в Мингосуправления региона.
Там посоветовали ознакомиться и отправить родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

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В Орехово-Зуевском округе построят и обновят 15 котельных и 2 км теплосетей
27 февраля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба правительства МО

Пятнадцать котельных планируется модернизировать и построить в Орехово-Зуевском городском округе в текущем году, в программе также обновление участков систем водоснабжения и водоотведения. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава округа Руслан Загловацкий, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В Орехово-Зуевском округе в последние годы мы реализуем заметные программы, связанные и с благоустройством, и с системой ЖКХ. Давайте обсудим, чем ещё можем помочь, какие темы наиболее актуальны для жителей», — сказал Андрей Воробьёв.
Руслан Загловацкий сообщил, что большую часть работ по модернизации систем теплоснабжения в Орехово-Зуеве проведут в период с июня по октябрь.

«Задача на 2025 год — запустить шесть блочно-модульных котельных. Причём одна из них имеет особо важное значение. Речь о микрорайоне ЛиАЗ в городе Ликино-Дулёво, где квартиры почти 15 тысяч жителей питает единственная котельная – от завода. Пробный запуск новой котельной запланирован на апрель», — отметил Руслан Загловацкий.
Согласно годовой программе, в Ликино-Дулёве запустят две новые котельные, а также по одной в посёлках Верея и Мисцево, а также в деревне Запутное и селе Хотеичи. Кроме того, будет модернизировано девять уже имеющихся котельных и реконструировано более двух километров теплотрасс.

Ведётся также работа по ремонту коллекторов. В этом году обновят объекты в Дрезне и Куровском, а в 2026 — в городе Орехово-Зуево и в Ликино Дулёве. На этот и будущий год запланирован и капремонт водозаборных узлов в Куровском и Верее, а также скважин в Новом Снопке, Верее и Крольчатнике.

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#ремонт
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Грузовик столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Ступине
27 февраля 2025, 14:15

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Подмосковная полиция выясняет причины и обстоятельствах ДТП на железнодорожном переезде в городском округе Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«В четверг около 11:20 на железнодорожном переезде на 14-м км автодороги «Сырьево – Татариново – Сидорово», машинист локомотива столкнулся с грузовым автомобилем, пересекавшим железнодорожные пути на запрещающий сигнал семафора. В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении.
Как уточнили в полиции, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#мвд московской области
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В Подмосковье составили топ-5 запросов к специалистам колл-центра БТИ
27 февраля 2025, 14:00

Фото: пресс-служба Минимущества МО

О пяти самых часто встречающихся вопросах, которые задают специалистам колл-центра БТИ Московской области, рассказали в подмосковном Минимущества, сообщает пресс-служба ведомства.
«Всего с начла 2025 года в колл-центр БТИ Московской области поступило 14 тысяч 747 звона. Самой актуальной темой оказалась «дачная амнистия». Вторым по популярности стал запрос на предоставление копий архивных документов. На третьем мете вопросы по оформлению и получению техпаспортов на объекты недвижимости. Четвёртое место заняли запросы на консультацию по согласованию перепланировок жилых и нежилых помещений. А замыкает топ-5 группа вопросов по определению границ земельных участков и их госрегистрации», — говорится в сообщении.
Колл-центр БТИ Московской области принимает звонки ежедневно с 8 утра до 20:00 по телефону 8-495-568-88-88.

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В Детском центре им. Л. Рошаля прооперировали мальчика с редким пороком сердца
27 февраля 2025, 14:00

Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли ребёнка с редким пороком сердца. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
Тимофей жаловался на затруднённое глотание. Семья проходила обследования в разных больницах, где ему ставили различные диагнозы. В итоге мальчик попал в Детский центр. Врачи диагностировали ему так называемое «сосудистое кольцо». Это аномалия развития строения аорты и её ветвей, между которыми попадали пищевод и трахея», – рассказали в центре.
По словам медиков, на фоне артериального давления сжатию подвергался пищевод. Это вызывало серьёзные неудобства во время приёма пищи.

Команда кардиохирургов провела сложную операцию по пересадке аномально расположенной подключичной артерии. В ходе открытой операции врачи пересекли артерию и пересадили в правильное положение. Пищевод таким образом был освобождён.

Операция прошла успешно, сейчас мальчика уже выписали домой.


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