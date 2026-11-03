Подмосковных школьников приглашают к участию в «Первом кубке нейроконтента»
Подмосковные школьники в возрасте от 14 лет могут принять участие в медиахакатоне в рамках «Первого кубка нейроконтента». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«Первый кубок нейроконтента» – спецпроект Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он объединяет молодых авторов, создающих цифровой контент с помощью технологий искусственного интеллекта.
Участникам необходимо объединиться в команды и выбрать один из предложенных треков – «Новички» или «Профи». За ограниченное время им предстоит создать короткий ролик, продемонстрировав скорость работы, нестандартное мышление и навыки использования инструментов ИИ.
Регистрация открыта до 1 декабря. Ознакомиться с правилами конкурса и подать заявку на участие можно по ссылке.
Участникам необходимо объединиться в команды и выбрать один из предложенных треков – «Новички» или «Профи». За ограниченное время им предстоит создать короткий ролик, продемонстрировав скорость работы, нестандартное мышление и навыки использования инструментов ИИ.
Регистрация открыта до 1 декабря. Ознакомиться с правилами конкурса и подать заявку на участие можно по ссылке.