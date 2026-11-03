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Подмосковных школьников приглашают к участию в «Первом кубке нейроконтента»

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Подмосковные школьники в возрасте от 14 лет могут принять участие в медиахакатоне в рамках «Первого кубка нейроконтента». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.



«Первый кубок нейроконтента» – спецпроект Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он объединяет молодых авторов, создающих цифровой контент с помощью технологий искусственного интеллекта.

Участникам необходимо объединиться в команды и выбрать один из предложенных треков – «Новички» или «Профи». За ограниченное время им предстоит создать короткий ролик, продемонстрировав скорость работы, нестандартное мышление и навыки использования инструментов ИИ.

Регистрация открыта до 1 декабря. Ознакомиться с правилами конкурса и подать заявку на участие можно по ссылке.
Лора Луганская

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