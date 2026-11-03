Подмосковных школьников приглашают к участию в «Первом кубке нейроконтента»

03 ноября 2026, 22:46

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Подмосковные школьники в возрасте от 14 лет могут принять участие в медиахакатоне в рамках «Первого кубка нейроконтента». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





