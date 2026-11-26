Подмосковных школьников приглашают на IT-олимпиаду
Принять участие во Всероссийской олимпиаде для школьников «Путь в IT» приглашают учеников 5-11 классов подмосковных школ. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Задачи для разных возрастных категорий будут различаться. Учащимся с пятых по седьмые классы предложат игровые задачи на анализ информации, поиск закономерностей и логику. А ребята постарше должны будут продемонстрировать навыки по программированию, работе с данными и написанию алгоритмов.
Олимпиада пройдёт в онлайн-формате, участие бесплатное. Полная информация о мероприятии размещена по ссылке.«Регистрация участников уже открыта. Она завершится 15 декабря. Первый тур будет проводиться с 30 ноября по 15 декабря, в финальный — с 21 по 30 декабря. Результаты объявят в феврале 2027 года», — говорится в сообщении.