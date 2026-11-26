26 ноября 2026, 10:05

оригинал Фото: пресс-служба олимпиады «Путь в IT»

Принять участие во Всероссийской олимпиаде для школьников «Путь в IT» приглашают учеников 5-11 классов подмосковных школ. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Задачи для разных возрастных категорий будут различаться. Учащимся с пятых по седьмые классы предложат игровые задачи на анализ информации, поиск закономерностей и логику. А ребята постарше должны будут продемонстрировать навыки по программированию, работе с данными и написанию алгоритмов.



