Загруженность дорог в Подмосковье утром 26 ноября составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается средняя степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на 15 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали 885 тысяч автомобилей. Это на 19,5% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.