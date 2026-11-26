В строящемся в Красногорске детсаду на 300 мест приступили к чистовой отделке
Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Квартал Строгино» на территории округа Красногорск. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.
Строительство объекта общей площадью около 4 200 квадратных метров идёт в соответствии с графиком.
«В настоящее время в здании полностью завершили черновые отделочные работы, начался этап чистовой отделки. Параллельно стартовало благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.Детсад строит девелопер ЖК за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории. В здании обустроят помещения для 12 групп со своими игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами, физкультурный и музыкальный залы, студию для творческих занятий и пищеблок полного цикла. Сдать объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2027 года.