26 ноября 2026, 09:27

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 818 тысяч посещений зафиксировали на портале «Стань мамой в Подмосковье» с момента его открытия, в том числе с начала текущего года ресурс посетили более 102 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Портал содержит полную информацию о системе родовспоможения в регионе. Кроме того, там размещены статьи о женском здоровье, подготовке к родам и пр.





«Больше всего просмотров — свыше 16 тысяч — пришлось на статью «Подарок или денежная выплата». Второе место по этому показателю заняла статья «Выплаты беременным в Московской области» (более 12 тысяч просмотров). А замыкает топ-3 материал «Беременность» с шестью тысячами просмотров», — говорится в сообщении.