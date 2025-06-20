Подмосковных школьников приглашают на смену «Погружение в АгроТех»

20 июня 2025, 10:26

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Ученики сельских школ, агрошкол и агроклассов Подмсоковья в возрасте от 14 до 18 лет могут принять участие во Всероссийской летней образовательной смене «Погружение в АгроТех». Мероприятие пройдёт с 9 по 18 июля в Нижегородской области на базе Княгининского университета, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.