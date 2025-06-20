Подмосковных школьников приглашают на смену «Погружение в АгроТех»

Ученики сельских школ, агрошкол и агроклассов Подмсоковья в возрасте от 14 до 18 лет могут принять участие во Всероссийской летней образовательной смене «Погружение в АгроТех». Мероприятие пройдёт с 9 по 18 июля в Нижегородской области на базе Княгининского университета, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Смена организована Российским союзом сельской молодёжи при поддержке Россельхозбанка в рамках программы поддержки молодёжи в аграрной сфере. Основная цель проекта — познакомить школьников с современными технологиями в сельском хозяйстве и дать практические знания, необходимые для работы в агросекторе.
Участники смены изучат сельхозтехнику, особенности её настройки и эксплуатации, а также узнают о применении беспилотников и искусственного интеллекта в агробизнесе. В программе — экскурсии на передовые агропредприятия, мастер-классы, образовательные и спортивные мероприятия. Также запланированы поездки к достопримечательностям региона.
Для участия необходимо до 25 июня отправить заявку на электронную почту info@rssm.su. Подробная информация и форма заявки доступны на сайте Российского союза сельской молодежи.
В Минсельхозпроде Подмосковья подчеркнули, что проект помогает сформировать у школьников интерес к аграрным профессиям и способствует подготовке квалифицированных кадров для устойчивого развития сельского хозяйства.