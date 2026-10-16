В посёлке Правдинский завершают капремонту ВЗУ №14

16 октября 2026, 14:53

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Водозаборный узел №14, расположенный на Пушкинской улице в посёлке Правдинский Пушкинского округа, капитально ремонтируют. В настоящее время работы близятся к завершению. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Ход ремонта проверил глава округа Максим Красноцветов. Он отметил, что ВЗУ, построенный 63 года назад, нуждался в обновлении.





«В состав ВЗУ входят восемь насосов и две скважины станции обезжелезивания. В этом году мы планируем завершить работы и получить ЗОС — заключение о соответствии объекта проектной документации», — сказал Красноцветов.