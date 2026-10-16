В посёлке Правдинский завершают капремонту ВЗУ №14
Водозаборный узел №14, расположенный на Пушкинской улице в посёлке Правдинский Пушкинского округа, капитально ремонтируют. В настоящее время работы близятся к завершению. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Ход ремонта проверил глава округа Максим Красноцветов. Он отметил, что ВЗУ, построенный 63 года назад, нуждался в обновлении.
«В состав ВЗУ входят восемь насосов и две скважины станции обезжелезивания. В этом году мы планируем завершить работы и получить ЗОС — заключение о соответствии объекта проектной документации», — сказал Красноцветов.В настоящее время рабочие закончили ремонт резервуаров чистой воды №1 и №2, заменили оборудование на станции второго подъема и наружные коммуникации, установили станцию водоподготовки и обустроили ливневую канализацию. Сейчас ведётся благоустройство прилегающей территории.
ВЗУ №14 снабжает питьевой водой весь посёлок, в котором проживают около семи тысяч человек.