В Подмосковье рассказали, как не дать мошенникам собрать информацию из соцсетей

16 июня 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Публикация личной информации в соцсетях может стать сигналом для мошенников. В пресс-службе Мингосуправления Московской области рассказали, как обезопасить себя от злоумышленников.





Одна из распространённых тактик аферистов – использование информации из постов для создания убедительной легенды. Так, публикация фотографии с новым автомобилем может стать поводом для жуликов написать вашим друзьям сообщение о попадании в ДТП и просьбой срочно перевести деньги.

«Чтобы не стать открытой книгой для злоумышленников, следуйте простому правилу: приватность – наше всё. Проверьте настройки, узнайте, кто видит ваши фото, истории и посты. Лучше сделать профиль закрытым для незнакомцев. Не публикуйте сканы документов, билеты и чеки – на них могут быть персональные данные, номера карт или маршруты, а это лакомая информация для мошенников», – отметили в ведомстве.