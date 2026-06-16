В Подмосковье рассказали, как не дать мошенникам собрать информацию из соцсетей
Публикация личной информации в соцсетях может стать сигналом для мошенников. В пресс-службе Мингосуправления Московской области рассказали, как обезопасить себя от злоумышленников.
Одна из распространённых тактик аферистов – использование информации из постов для создания убедительной легенды. Так, публикация фотографии с новым автомобилем может стать поводом для жуликов написать вашим друзьям сообщение о попадании в ДТП и просьбой срочно перевести деньги.
«Чтобы не стать открытой книгой для злоумышленников, следуйте простому правилу: приватность – наше всё. Проверьте настройки, узнайте, кто видит ваши фото, истории и посты. Лучше сделать профиль закрытым для незнакомцев. Не публикуйте сканы документов, билеты и чеки – на них могут быть персональные данные, номера карт или маршруты, а это лакомая информация для мошенников», – отметили в ведомстве.Там также посоветовали регулярно обновлять пароли и использовать двухфакторную аутентификацию. Даже если кто-то попытается взломать аккаунт, у него будет меньше шансов.
Лучший способ проверки подозрительной просьбы в мессенджере – позвонить этому человеку по телефону и лично уточнить, действительно ли ему нужна помощь.
В ведомстве напомнили, что узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности можно на портале госуслуг Московской области. Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.