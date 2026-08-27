Подмосковных специалистов по капремонту наградили за восстановление новых регионов

27 августа 2026, 23:08

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Сотрудников Управления технического надзора капитального ремонта Московской области отметили наградами Минстроя России за восстановление новых регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Начальник управления по спецпроектам Марина Слепак получила медаль «За восстановление жилья и инфраструктуры». Это ведомственная награда Минстроя, которой специалистов отмечают за значимый вклад в восстановление территорий, развитие строительной отрасли, создание комфортной и безопасной среды для жизни.



Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Знаком «Почётный строитель России» отмечен начальник отдела по спецпроектам в Запорожской и Херсонской областях Сергей Нагибин. Благодарности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России получили руководители проекта Александр Тюгин, Владимир Матвеев и Максим Пульников.



Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Благодарности министерства также удостоены начальник отдела по спецпроектам Луганской Народной Республики Вячеслав Вахоркин и его заместитель Даниил Лапин. Несколько специалистов управления получили почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма УТНКР Московской области.



Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО



«Ваша работа с одной стороны, остается в тени, а с другой имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам приходится трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, защищая Родину. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. Аббревиатура нашего стройнадзора уже известна и заказчикам, и подрядчикам, и Минстрою России», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.