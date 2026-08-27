В МОНИКИ 20-летнюю пациентку вылечили от редкой формы лейкоза

27 августа 2026, 22:10

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Гематологи МОНИКИ им. Владимирского вылечили пациентку с острым лейкозом. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Всё началось с симптомов, напоминающих обычную простуду. Температура у 20-летней девушки поднялась до 38 градусов, а на шее увеличился лимфоузел.



Приняв это за ОРВИ, она лечилась привычными средствами, но лимфоузел не уменьшался. Тогда девушка решила обратиться к врачу. Три месяца её безуспешно лечили антибиотиками.



Фото: пресс-служба Минздрава МО

В итоге больную направили в МОНИКИ. В отделении клинической гематологии и иммунотерапии у пациентки диагностировали редкую и агрессивную форму острого лимфобластного лейкоза – Т-клеточный вариант. Поражение лимфоузлов распространялось по всему организму. Ранее такая форма лейкоза считалась фатальной, но сегодня современные протоколы лечения дают результаты и значительно улучшают прогнозы.

«Путь к постановке диагноза занял около шести месяцев. Но с момента поступления пациентки к нам всего за три месяца удалось достичь ремиссии. Ей назначили химиотерапию, а позже добавили таргетную терапию. При содействии федерального центра нам удалось найти полностью совместимого донора. Им стала родная сестра девушки. Далее была проведена трансплантация костного мозга», – рассказала врач-гематолог МОНИКИ Раиса Варданян.