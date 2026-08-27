Школьников Московской области приглашают на онлайн-хакатон

27 августа 2026, 21:54

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Стартовал Всероссийский хакатон «Идея Фикс». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





