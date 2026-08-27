Школьников Московской области приглашают на онлайн-хакатон
Стартовал Всероссийский хакатон «Идея Фикс». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
К участию приглашаются подмосковные педагоги и школьники в возрасте от 12 до 16 лет. Им предстоит придумать цифровые решения, которые сделают учёбу и школьную жизнь удобнее. Команда должна состоять из трёх-пяти школьников, а капитаном выступит педагог.
Выбрать можно одно из четырёх направлений. Первое – «Подземелье знаний». Необходимо придумать инструменты для планирования и организации учебного дня. Второе – «Арсенал мастера». Нужно предложить сервисы, которые помогут педагогу справляться с рутинными задачами, быстро находить материалы и взаимодействовать с классом.
Третье – «Арена развлечений». Надо создать игровые механики, сервисы для поиска кружков, мероприятий и других возможностей для школьников. Четвёртая – «Портал в будущее». Задача – предложить ИИ-ассистента для учёбы или другое полезное решение на основе искусственного интеллекта.
Хакатон проходит в несколько этапов. В финал, который состоится очно в Москве, попадут лучшие команды каждого региона.
Регистрация открыта до 13 сентября. Ознакомиться с правилами конкурса и подать заявку можно на сайте.
Выбрать можно одно из четырёх направлений. Первое – «Подземелье знаний». Необходимо придумать инструменты для планирования и организации учебного дня. Второе – «Арсенал мастера». Нужно предложить сервисы, которые помогут педагогу справляться с рутинными задачами, быстро находить материалы и взаимодействовать с классом.
Третье – «Арена развлечений». Надо создать игровые механики, сервисы для поиска кружков, мероприятий и других возможностей для школьников. Четвёртая – «Портал в будущее». Задача – предложить ИИ-ассистента для учёбы или другое полезное решение на основе искусственного интеллекта.
Хакатон проходит в несколько этапов. В финал, который состоится очно в Москве, попадут лучшие команды каждого региона.
Регистрация открыта до 13 сентября. Ознакомиться с правилами конкурса и подать заявку можно на сайте.