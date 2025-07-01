«Он вписал свое имя в историю России и НХЛ»: Бителло высказался об Овечкине
Бителло оценил вклад Овечкина в российский и мировой хоккей
Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло поделился своим мнением о российском хоккеисте Александре Овечкине.
Отвечая на вопрос после премии Winline Герои РПЛ, Бителло признался, что не следит за хоккеем:
«Я знаю точно, что Овечкин — это великий игрок, он золотыми буквами вписал свое имя в историю России и НХЛ», — рассказал он в беседе с Metaratings.ru.Известно, что Овечкин является воспитанником хоккейной школы «Динамо» и поддерживает футбольную команду «бело-голубых». В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.