Подмосковных студентов приглашают на шестой сезон проекта «Твой ход»
Стартовал шестой сезон Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Принять в нём участие приглашаются молодые люди из разных регионов России, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
На предыдущие пять сезонов подмосковные студенты подали более 17 тысяч заявок, в восемь вошли в число победителей.
«Шестой сезон проекта «Твой Ход» открывает новый этап развития единого студенческого сообщества. (…) Проект не только помогает участникам раскрывать таланты и реализовывать инициативы, но и формирует у молодых людей чувство принадлежности к единому сообществу, воспитывая патриотизм и гражданскую ответственность», — сказал гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.В рамках проекта поведут пять конкурсных треков: «Твой ход, староста!», «Вдохновляю», «Определяю», «Открываю» и «Делаю». Подробную информацию об этом, а также подать заявку на участие можно на сайте «Твой Ход».