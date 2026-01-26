Подмосковных студентов приглашают на шестой сезон проекта «Твой ход»

26 января 2026, 10:48

оригинал Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Стартовал шестой сезон Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Принять в нём участие приглашаются молодые люди из разных регионов России, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





На предыдущие пять сезонов подмосковные студенты подали более 17 тысяч заявок, в восемь вошли в число победителей.





«Шестой сезон проекта «Твой Ход» открывает новый этап развития единого студенческого сообщества. (…) Проект не только помогает участникам раскрывать таланты и реализовывать инициативы, но и формирует у молодых людей чувство принадлежности к единому сообществу, воспитывая патриотизм и гражданскую ответственность», — сказал гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.