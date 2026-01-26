В Подмосковье начали переводить в онлайн-формат договоры на тепло и воду
Договор на водо- и теплоснабжение, а также водоотведение в Московской области теперь можно заключить в электронном виде — через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Преимущества цифровизации в этой сфере объяснила глава министерства Надежда Куртяник.
Услуга размещается в разделе «Гражданам», подразделе «Жильё» — «Коммунальные услуги». Проект договора приходит в личный кабинет заявителя, при желании документ можно подписать электронной подписью.«Новая электронная услуга избавляет от очередей и визитов в офисы. Благодаря переводу в цифровой формат сервис стал доступнее, а процесс прозрачнее, при этом значительно экономится время жителей», — сказала Надежда Куртяник.
Пока опция действует в пилотном режиме и доступна жителям Рузского и Можайского округов.