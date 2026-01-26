В Подмосковье начали переводить в онлайн-формат договоры на тепло и воду

26 января 2026, 09:53

Договор на водо- и теплоснабжение, а также водоотведение в Московской области теперь можно заключить в электронном виде — через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Преимущества цифровизации в этой сфере объяснила глава министерства Надежда Куртяник.



