Подмосковных талантов приглашают на фестиваль «Голос Победы»

26 января 2026, 14:07

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

С 1 февраля в Московской области начнут прием заявок на Областной патриотический фестиваль-конкурс «Голос Победы». Мероприятие пройдет 28 февраля в Доме культуры «Победа» в Раменском городском округе. Об этом сообщили в подмосковном Минкульте.





К участию приглашают как солистов, так и творческие коллективы. Жюри оценит конкурсантов в трех номинациях: вокальное искусство, хореография и художественное слово.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области Участников разделили по возрастным группам:

6–9 лет — младшая;

10–13 лет — средняя;

14–17 лет — старшая;

18 лет и старше — взрослая.