Подмосковных талантов приглашают на фестиваль «Голос Победы»
С 1 февраля в Московской области начнут прием заявок на Областной патриотический фестиваль-конкурс «Голос Победы». Мероприятие пройдет 28 февраля в Доме культуры «Победа» в Раменском городском округе. Об этом сообщили в подмосковном Минкульте.
К участию приглашают как солистов, так и творческие коллективы. Жюри оценит конкурсантов в трех номинациях: вокальное искусство, хореография и художественное слово.
Участников разделили по возрастным группам:
- 6–9 лет — младшая;
- 10–13 лет — средняя;
- 14–17 лет — старшая;
- 18 лет и старше — взрослая.
Заявки принимают до 10 февраля. Все правила конкурса, форма заявки и требования к видеозаписи доступны на сайте ДК «Победа». Здесь же опубликуют результаты отборочного тура.
Гала-концерт финалистов пройдет 28 февраля во Дворце культуры «Победа». Жюри, в состав которого войдут заслуженные работники культуры России и Подмосковья, преподаватели вузов и колледжей, а еще — специалисты учреждений дополнительного образования, определят обладателей Гран-при в каждой номинации.