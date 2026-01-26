Подмосковных талантов приглашают на фестиваль «Голос Победы»

Достижения.рф

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

С 1 февраля в Московской области начнут прием заявок на Областной патриотический фестиваль-конкурс «Голос Победы». Мероприятие пройдет 28 февраля в Доме культуры «Победа» в Раменском городском округе. Об этом сообщили в подмосковном Минкульте.



К участию приглашают как солистов, так и творческие коллективы. Жюри оценит конкурсантов в трех номинациях: вокальное искусство, хореография и художественное слово.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Участников разделили по возрастным группам:
  • 6–9 лет — младшая;
  • 10–13 лет — средняя;
  • 14–17 лет — старшая;
  • 18 лет и старше — взрослая.
Конкурс проведут в два этапа: отборочный и финальный. Чтобы попасть в отборочный тур, участники должны отправить заявку со ссылкой на видеозапись выступления на почту konkurs_pobeda@list.ru. В финал выйдут лауреаты каждой номинации и возрастной категории.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Заявки принимают до 10 февраля. Все правила конкурса, форма заявки и требования к видеозаписи доступны на сайте ДК «Победа». Здесь же опубликуют результаты отборочного тура.

Гала-концерт финалистов пройдет 28 февраля во Дворце культуры «Победа». Жюри, в состав которого войдут заслуженные работники культуры России и Подмосковья, преподаватели вузов и колледжей, а еще — специалисты учреждений дополнительного образования, определят обладателей Гран-при в каждой номинации.
Ирина Паршина

