В Подмосковье в День российского студенчества провели более 110 мероприятий

26 января 2026, 14:20

Празднование Дня российского студенчества и традиционного Татьянина дня в Подмосковье из учебных аудиторий переместилось на катки, в парки, концертные залы и молодёжные центры. В каждом городском округе подготовили свою программу, рассказали в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.

Фото: пресс-служба МИМП МО

Фото: пресс-служба МИМП МО

В рамках Дня студента в регионе прошло более 110 мероприятий, в которых приняли участие свыше 4000 ребят.Как отметила министр информации и молодёжной политики Московской области, студенчество – особая гордость и стратегический ресурс региона. В молодёжи видяь уже состоявшихся лидеров, которые достойно представляют область на самых престижных площадках – от фестиваля «Российская студенческая весна» до фестиваля «Таврида». Ещё важнее то, что студенты – авторы полезных проектов, побеждающих в грантовых конкурсах и развивающих города.Областная акция «Зачётный парк» прошла одновременно в десятках муниципалитетов. В Коломне в Парке Мира, помимо массового катания на коньках и турнира по лазертагу, состоялось торжественное награждение лучших студентов, преподавателей и сотрудников вузов и ссузов. Завершился вечер концертом.В Сергиевом Посаде в парке «Скитские пруды» студентов ждали стендап-выступления «Под крышей», игры, песни под гитару у самовара и флешмоб с дискотекой на льду. Мероприятие собрало более 500 участников.Для любителей активного зимнего отдыха настоящим подарком стали масштабные ледовые дискотеки.А в Мытищах состоялся студенческий квест «СТUD//Зачёт`2026». Команды проходили тематические станции, имитирующие учебные будни: решали нестандартные задачи, работали в цейтноте и преодолевали типичные студенческие вызовы.Отдельным событием стал старт шестого сезона Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках него по всей стране прошли праздничные мероприятия, ключевой идеей которых стало культурное многообразие.Мероприятия провели в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».