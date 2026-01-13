В Подмосковье стартовала регистрация на онлайн-олимпиаду по английскому
С 12 января открыта регистрация на дистанционную олимпиаду по английскому языку ProSkills для учащихся 1–4 классов. Организатором интеллектуального состязания выступает Областная гимназия имени Е. М. Примакова, сообщает Министерство образования Московской области.
По словам директора гимназии и руководителя образовательного центра «Взлёт» Майи Майсурадзе, олимпиада ориентирована на развитие у детей интереса к английскому языку. Все участники получат дипломы.
«Наша олимпиада — это не соревнование, а возможность показать младшим школьникам, что изучение английского языка — это увлекательное занятие. Учителя гимназии придумали необычные и интересные задания, которые понравятся любознательным ребятам», — отметила она.Регистрация продлится до 26 января, а итоги олимпиады будут подведены с 16 по 24 февраля 2026 года. В прошлом учебном году участие приняли свыше 13 тыс. школьников из 68 регионов страны.