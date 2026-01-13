В Подмосковье стартовала регистрация на онлайн-олимпиаду по английскому

13 января 2026, 17:52

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

С 12 января открыта регистрация на дистанционную олимпиаду по английскому языку ProSkills для учащихся 1–4 классов. Организатором интеллектуального состязания выступает Областная гимназия имени Е. М. Примакова, ​сообщает Министерство образования Московской области.





Выполнение заданий пройдет онлайн с 16 по 26 января. Участники смогут приступить к заданиям в любое удобное время в обозначенные даты, а на выполнение будет отведено 90 минут. Баллы за задания суммируются и формируют итоговый результат.



По словам директора гимназии и руководителя образовательного центра «Взлёт» Майи Майсурадзе, олимпиада ориентирована на развитие у детей интереса к английскому языку. Все участники получат дипломы.



«Наша олимпиада — это не соревнование, а возможность показать младшим школьникам, что изучение английского языка — это увлекательное занятие. Учителя гимназии придумали необычные и интересные задания, которые понравятся любознательным ребятам», — отметила она.