В Подмосковье прошли зимние акции проекта «Навигаторы детства»

13 января 2026, 17:25

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

С 5 по 11 января в Подмосковье состоялась серия региональных мероприятий проекта «Навигаторы детства». Вакциях приняли участие более 2,5 тыс. человек — воспитанники детсадов, школьники, студенты СПО, родители, педагоги и советники по воспитанию, сообщает Министерство образования Московской области.







Волонтёры организовали поздравления врачей, спасателей и военнослужащих, работавших в праздничные дни, провели массовые зарядки на открытом воздухе, флешмобы и лепку снеговиков. Участники помогали пожилым людям, очищая снег у домов и вручая открытки и поделки.



Одним из направлений стала популяризация народных традиций: в регионе прошли колядки, хороводы, национальные игры и рождественские поздравления прохожих. Не осталась без внимания и забота о животных — волонтёры подкармливали птиц, посещали приюты и украшали деревья угощениями для бездомных.



Кроме того, в рамках проекта проводились встречи с друзьями и семьёй, вечера настольных игр и творческие мастерские по изготовлению новогодних игрушек.