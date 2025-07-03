Студенты ГСГУ победили в пятом сезоне Всероссийского проекта «Твой ход»

03 июля 2025, 17:48

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

Студенты третьего курса Коломенского Государственного социально-гуманитарного университета Степан Рыжов и Анастасия Ковалева стали победителями пятого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой ход», сообщает Министерство образования Московской области.





В конкурсе приняли участие 12 тысяч студентов из разных регионов страны, включая впервые старост академических групп. После многоэтапного отбора в число 1000 финалистов попали и представители ГСГУ.



В течение двух месяцев участники выполняли онлайн-тесты, писали эссе и создавали портфолио достижений своих групп. Кроме того, студенты организовывали мероприятия, посвящённые молодёжным объединениям России, и представляли презентации об успехах однокурсников в учёбе, науке, спорте и творчестве.





«Проект "Твой ход, старосты" — уникальная возможность не только проявить свои лидерские качества, но и посоревноваться с единомышленниками, имеющими схожие цели — сделать жизнь своей группы лучше, комфортнее и интереснее», — отметил Степан Рыжов.