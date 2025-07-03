В Подмосковье продлили приём заявок на конкурс социально значимых проектов

03 июля 2025, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникацийМО

Приём заявок на грантовый конкурс для НКО Московской области на реализацию проектов в сфере развития гражданского общества продлили до 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства информации и молодёжной политики.







«Заявки принимаются от некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Подмосковья. Заявитель должен написать о своём проекте — его идее, социальной значимости и ожидаемых результатах реализации. К заявлению нужно также приложить необходимые документы», — говорится в сообщении.