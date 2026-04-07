Подмосковных водителей оштрафовали на 4,5 млн рублей за сброс мусора мимо баков
За мусор, выброшенный из автомобилей рядом с контейнерными площадками Московской области, водителям выписали штрафы на общую сумму свыше четырёх с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Выявлять нарушителей помогают камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».
«За последнее время двух нарушителей выявили в Серпухове — у дома №7 по проезду Мишина и у дома №7в по улице Захаркина, а также по одному в Егорьевске, Мытищах, в деревне Шаликово Можайского округа и в деревне Мещерское округа Чехов», — говорится в сообщении.Штраф для физических лиц составляет до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей и для юрлиц — до 200 тысяч рублей.