Подмосковный учёный Родин объяснил причину аномальных гроз

17 июля 2025, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудны

В разных регионах России этим летом от грозы особенно часто гибнут люди, массово горят дома. В Долгопрудном из-за удара природного разряда 15 июля вспыхнули сразу две квартиры.





Как уберечься от стихии и для кого молния особенно опасна, рассказал директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

«Увеличение количества гроз – следствие текущих изменений климата. Растёт вероятность образования интенсивных циклонов, которые, в свою очередь, вызывают формирование грозовых облаков», – отметил Родин, слова которого привели в пресс-службе администрации городского округа Долгопрудный.

«Удар молнии особенно опасен для людей с ослабленным здоровьем, с расстройствами сердечно-сосудистой системы, а также для детей. Во время грозы нельзя стоять на мокрой поверхности и находиться в воде. Можно ли принимать душ в квартире? Попадание молнии в водопровод крайне маловероятно, но всё-таки не исключено», – предупредил учёный.