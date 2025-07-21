«Мы просто утонули»: Московский регион накрыл ливень

21 июля 2025, 09:51

В Москве и Московской области затопило улицы и дороги из-за ливня

Фото: iStock/Marcin Kilarski

В Москве и Московской области затопило улицы и дороги из-за ливня. Так, на залитые водой дороги жалуются жители Красногорска, Люберец, Жуковского и Раменского, сообщают телеграм-каналы «Осторожно, новости» и SHOT.





Владельцы вынуждены оставлять свои машины из-за гидроудара. Так, в Шмитовском проезде в Москве автомобиль марки Honda заглох во время движения. По словам пострадавших, в двигатель машины попала вода. Жителям столицы рекомендовали передвигаться на общественном транспорте.

«Мы не можем приехать. Мы просто утонули», — цитирует слова пострадавших SHOT.