«Мы просто утонули»: Московский регион накрыл ливень
В Москве и Московской области затопило улицы и дороги из-за ливня
В Москве и Московской области затопило улицы и дороги из-за ливня. Так, на залитые водой дороги жалуются жители Красногорска, Люберец, Жуковского и Раменского, сообщают телеграм-каналы «Осторожно, новости» и SHOT.
Владельцы вынуждены оставлять свои машины из-за гидроудара. Так, в Шмитовском проезде в Москве автомобиль марки Honda заглох во время движения. По словам пострадавших, в двигатель машины попала вода. Жителям столицы рекомендовали передвигаться на общественном транспорте.
«Мы не можем приехать. Мы просто утонули», — цитирует слова пострадавших SHOT.
За последние сутки в Москве уже выпало около четверти месячной нормы осадков, дождь будет идти до 2-3 часов дня. Завтра и послезавтра также ожидаются осадки.