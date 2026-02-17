Подмосковных водителей попросили переставить машины для уборки снега во дворах

17 февраля 2026, 11:05

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

После очередного снегопада дворовые территории Московской области убирают в усиленном режиме. Для того, чтобы частный автотранспорт не мешал коммунальщикам, водителей просят переставлять машины на время работы снегоуборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





График работ во дворах заранее вывешивают на стендах в подъездах и публикуют в домовых чатах.

«Автовладельцам настоятельно рекомендуется заранее переставлять машины на ближайшие парковки или отгонять к более широким проездам. Это позволит обеспечить жильцам чистый двор», — говорится в сообщении.