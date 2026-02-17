Загруженность дорог в Подмосковье утром 17 февраля составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 13 вылетных магистралях.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницком, Волоколамском, Рублёво-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Калужском, Варшавском, Рязанском, Носовихинском, Щёлковском и Ленинградском», — говорится в сообщении.В областном Минтрансе водителей призвали быть внимательными за рулём, не превышать разрешённую скорость не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию и притормаживать у пешеходных переходов.