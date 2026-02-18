Подмосковных водителей предупредили о резком ухудшении погоды

18 февраля 2026, 14:36

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Погода в столичном регионе резко ухудшится в ночь на 19 февраля: начнётся снегопад и поднимется сильный ветер. Из-за этого ситуация на дорогах может серьёзно усложниться. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





По прогнозам синоптиков, метель будет продолжаться в течение суток, поэтому жителям Подмосковья рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и минимизировать пребывание на улице.





«Мы круглосуточно мониторим погодно-дорожные условия. К работам на региональных дорогах готовы около 1,2 тыс. сотрудников Мосавтодора и порядка 600 единиц техники», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.