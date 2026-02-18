В Подмосковье перешли на усиленный режим вывоза мусора
Региональные операторы Московской области по вывозу твёрдых коммунальных отходов перешли на усиленный режим работы из-за сильных снегопадов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Усиленный режим позволил сохранить бесперебойную уборку мусора, несмотря на неблагоприятные погодные условия.
«Ежедневно на линии выходят около 1 100 мусоровозов. Каждый мусоровоз проходит за сутки от 50 до 150 адресов и вывозит в среднем 170 кубометров отходов», — говорится в сообщении.В министерстве также призвали подмосковных водителей не перегораживать машинами подъезд к контейнерным площадкам, а жителей — не класть пакеты с мусором за пределами контейнерной площадки, даже если баки уже заполнены. Выставленные пакеты может замести снег, тогда убрать их будет сложнее.