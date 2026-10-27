Подмосковных водителей призвали сменить резину на зимнюю

27 октября 2026, 16:56

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Сменить летнюю резину на зимнюю посоветовали автомобилистам Московской области в связи с приближающимся похолоданием специалисты регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В ведомстве подчеркнули, что не стоит дожидаться гололёда: уже при среднесуточной температуре +5ºС летние шины теряют эластичность, что критически ухудшает их сцепление с дорогой.





«Машина может потерять управляемость даже на сухом асфальте, а тормозной путь увеличивается в несколько раз», — говорится в сообщении.