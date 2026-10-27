Подмосковных водителей призвали сменить резину на зимнюю
Сменить летнюю резину на зимнюю посоветовали автомобилистам Московской области в связи с приближающимся похолоданием специалисты регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В ведомстве подчеркнули, что не стоит дожидаться гололёда: уже при среднесуточной температуре +5ºС летние шины теряют эластичность, что критически ухудшает их сцепление с дорогой.
«Машина может потерять управляемость даже на сухом асфальте, а тормозной путь увеличивается в несколько раз», — говорится в сообщении.В рамках подготовки автомобиля к зимнему сезону водителям также порекомендовали проверить аккумулятор и клеммы, состояние тормозной системы, ремня ГРМ, свечей зажигания, подвески и тормозных колодок, заменить воздушный, масляный и салонный фильтры, залить незамерзающий стелооочиститель и провести антикоррозийную обработку кузова.