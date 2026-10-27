На МКАД произошло крупное ДТП и парализовало движение — Дептранс
В Москве на МКАД произошла авария, из-за которой частично перекрыто движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
По данным СМИ, ДТП случилось на внешней стороне 36 километра МКАД в районе проспекта Карамзина. На месте работают оперативные службы, обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено на три километра, водителям рекомендовали искать объездные пути.
Ранее в Москве из-за аварии с легковым автомобилем был затруднён проезд на Киевском шоссе. Сообщение появилось 25 октября в 20:44 мск. По данным Дептранса, на 23 километре дороги опрокинулась машина, о пострадавших не сообщалось.
Движение осуществлялось по двум полосам из пяти, затруднение составило 2,5 километра. В 21:39 мск ограничения сняли.
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